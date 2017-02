Rodovias: Serviço ao usuário registra 461 atendimentos gratuitos por dia

Em 2016, foram registrados 1.685.315 atendimentos nos 6,9 mil quilômetros; Estado conta com as 19 melhores rodovias do País

O Estado de São Paulo conta com as 19 melhores rodovias do país e o atendimento ao usuário é um dos diferenciais das estradas paulistas. Diariamente são realizados 461 atendimentos emergenciais, em média, nas rodovias sob concessão. Isso corresponde a uma média de 19 ocorrências por hora.

Em 2016, foram registrados 1.685.315 atendimentos, o que corresponde a um aumento de 39% nas ocorrências em comparação ao ano anterior. Do total de registros de 2016, o menor número foi de atendimentos médicos: 62.840 casos, seguidos por socorro de guincho (368.207) e socorro mecânico (376.690).

Nos 6,9 mil quilômetros de rodovias sob concessão, os atendimentos são gratuitos, custeados através da receita da tarifa de pedágio, e não se limitam aos acidentes. No atendimento médico, onde o tempo pode significar vida ou morte, a agilidade é fundamental. O socorro médico emergencial nas rodovias paulistas deve chegar em até 10 minutos no local da solicitação. Para garantir esse padrão de atendimento, as concessionárias dispõem de 147 ambulâncias para socorros em toda a malha concedida.

No atendimento mecânico, é direito do usuário ter seu veículo transportado até local seguro, como, por exemplo, um posto de serviços. Os inspetores de tráfego que circulam nas rodovias estão habilitados a auxiliarem na troca de pneus (o usuário pode solicitar ajuda pelo 0800 da concessionária ou em um dos call boxes instalados a cada 1 km da rodovia).

Além disso, o socorro também pode ser acionado diretamente pelo Centro de Controle Operacional das administradoras das rodovias. Nos CCOs equipes acompanham qualquer ocorrência por câmeras que cobrem a rodovia, além de veículos operacionais que circulam 24 horas por dia, sete dias por semana, monitorando o tráfego.

Por isso, para garantir a tranquilidade durante a viagem, além de fazer a revisão mecânica antes de entrar na rodovia, também é importante ter anotado o número dos telefones dos serviços de atendimento ao usuário das concessionárias responsáveis. Todas elas têm serviços gratuitos aos motoristas, com uma estrutura completa que inclui guinchos, equipes de inspeção de tráfego que percorrem as pistas 24 horas por dia, câmeras de monitoramento de tráfego, painéis de mensagem variável, que oferecem informações sobre as condições de tráfego, serviço 0800, telefones de emergência.

Sempre que ocorrer um imprevisto na estrada, o usuário deve seguir algumas recomendações de segurança. A primeira medida é parar o veículo em local seguro e comunicar à concessionária, que acionará o atendimento gratuito.

O motorista deve ser cauteloso não apenas durante o percurso, mas antes mesmo de sair de casa. É importante verificar freios, amortecedores, luzes, óleo, pneus, o nível da água, documentos e equipamentos obrigatórios. O veículo deve estar em perfeito estado, a fim de garantir uma viagem tranquila.