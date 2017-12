Projeto Guri tem mais de 9 mil vagas gratuitas no interior e litoral

O Projeto Guri está com inscrições abertas até o dia 15 de dezembro para 9.004 vagas para cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical, em mais de 280 polos de ensino no interior e litoral do Estado. Confira a lista completa dos polos com vagas abertas.

O programa que atende mais de 49 mil alunos por ano possui centros de educação musical nas regiões de Araçatuba, Itapeva, Marília, Jundiaí, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo e Sorocaba.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Para realizar a matrícula é necessário ter entre 6 e 18 anos incompletos e comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, com Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia); Comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia); Apresentação do comprovante de endereço para consulta.

Para mais informações sobre os cursos oferecidos no polo da cidade de interesse, endereço e horário de funcionamento, acesse o site do programa.