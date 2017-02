Atleta paralímpico recebe primeiro cachorro do Projeto Genocão

Cachorra foi doada ao paratleta Lucas França Couto Junqueira, da Seleção Paralímpica de Rugby

Batizada de Paçoca, cachorra da raça golden retriever tem dois anos de idade

Após o treinamento que durou um ano e oito meses, cachorra é capaz de auxiliar paratleta

Junqueiras sofreu um acidente de mergulho na praia em 2009 e ficou tetraplégico

Lucas afirmou que após o acidente ele busca ter independência e a Paçoca está ajudando nisso”

Projeto foi desenvolvido pela AACD e financiado pelo Fundo Estadual de Interesses Difusos

Governador participa da entrega do primeiro Cão Assistente do Projeto “Genoção”

Governador durante entrega do Cão Assistente, na AACD

O Projeto Genocão teve início nesta segunda-feira (13) com a entrega do primeiro cachorro do programa que treina animais para exercer a função de cão-assistência e coterapeutas às pessoas com deficiência.

Batizada de Paçoca, a fêmea da raça golden retriever, de 2 anos de idade, foi doada ao paratleta Lucas França Couto Junqueira, da Seleção Brasileira Paralímpica de Rugby Masculino, que sofreu um acidente de mergulho na praia, em janeiro de 2009, e ficou tetraplégico.

“Eu tive uma lesão medular e perdi os movimentos e a sensibilidade do pescoço pra baixo. Por isso que ela ajuda muito na minha independência e autonomia. Eu agradeço pelo projeto. Depois do acidente o que a gente mais busca é voltar a ter independência e a Paçoca está me ajudando nisso”, explicou Lucas.

Após o treinamento que durou um ano e oito meses, o animal se tornou um cão de serviço para cadeirante e é capaz de auxiliar o paratleta. “Hoje é um dia importante, o cão treinado vai ajudar na transferência da cadeira de rodas para a cama, no acionamento de interruptores de luz, na busca de objetos e na retirada de peças de roupa, dentre outras tarefas do dia a dia, além de ser uma ótima companhia”, explicou o governador Geraldo Alckmin durante a entrega de Paçoca.

O projeto foi desenvolvido pela Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e financiado pelo Fundo Estadual de Interesses Difusos (FID), vinculado a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.