Poupatempo: Pesquisa aponta que 99% dos usuários aprovam o serviço

O governador Geraldo Alckmin durante inauguração da unidade do Poupatempo e Ciretran. Data: 16/12/2014. Local: Penapólis/SP. Foto: Edson Lopes Jr/A2 FOTOGRAFIA

O Programa Poupatempo alcançou o maior índice de aprovação dos seus 20 anos de história na pesquisa anual de satisfação dos usuários. A média de ótimo e bom foi de 99% entre os 8.497 entrevistados logo após o atendimento em 72 unidades fixas e uma móvel.

O objetivo da pesquisa é identificar o grau de satisfação da utilização de serviços e canais de informação do Programa, criado em 1997 pelo ex-governador Mario Covas para facilitar a vida dos cidadãos.

Nos anos anteriores, o Poupatempo já havia alcançado nota de 99% na pergunta sobre a aprovação do programa, mas é a primeira vez que o total dos que consideram o serviço bom ou ótimo atinge os 99%. Nos últimos três anos, a média foi de 97% para ótimo e bom, nota máxima obtida desde 2001, quando foi feito o primeiro levantamento sobre a imagem do programa entre os usuários.

De acordo com a avaliação, o tempo médio de espera para ser atendido é de apenas cinco minutos e cinco segundos, considerando os principais serviços. O tempo mínimo registrado é de 1 minuto e quatro segundos, e o máximo de 21 minutos e 45 segundos.

Para 96% dos entrevistados, o atendimento não demorou. Na pesquisa anterior, em 2015, o porcentual foi de 92%. O total dos que acharam que o atendimento demorou caiu de 8% para 4% em 2016. 57% dos usuários pesquisados disseram que não enfrentaram fila no atendimento. 39% disseram ter enfrentado fila pequena e apenas 4% declararam terem encontrado fila grande.

A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 26 de novembro do ano passado pela empresa de inteligência de mercado Praxian, criada por professores formados no programa de doutorado em Administração na USP e escolhida por meio de licitação pública.

Serviços mais procurados

Os serviços mais procurados pelos entrevistados nas visitas ao Poupatempo se mantém os mesmos dos últimos 2 anos: a emissão de RG (1ª e 2ª vias) mantém a liderança na procura com 30% dos entrevistados. Em seguida aparece a emissão do CRLV (Licenciamento de veículo) com 18%, serviços de CNH (Carteira de habilitação) com 17%.

Entre as frases que mais descrevem o Poupatempo, segundo os entrevistados, destacam-se as seguintes: “Tem funcionários bem treinados’; “Dá um bom atendimento ao usuário”; “Tem funcionários atenciosos”; “Tem poucas filas”; “Respeita o cidadão”; “É bem organizado”; “É um orgulho para São Paulo”.