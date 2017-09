Poupatempo participa do movimento #MúltiplasRazões

Por meio de uma experiência de realidade virtual, cidadãos poderão sentir os sintomas

Panfletos com orientações sobre a doença também estão disponíveis nas unidades

Os postos do programa Poupatempo vão participar, durante o mês de setembro, da iniciativa #MúltiplasRazões, que tem como objetivo alertar a população sobre a esclerose múltipla.

Por meio de uma experiência de realidade virtual, os cidadãos poderão sentir os sintomas e se sensibilizar com os portadores que convivem com essa condição neurológica crônica, que atinge sobretudo mulheres entre os 20 e 40 anos.

A iniciativa já passou pelo Poupatempo Sé e atendeu 595 pessoas interessadas em saber mais sobre os sintomas da doença, que além de autoimune e degenerativa, ainda não tem cura.

No Poupatempo Itaquera, 250 pessoas já participaram da interação por meio de um óculos de realidade virtual. No posto, localizado à Av. do Contorno, 60, junto à estação Corinthians-Itaquera do metrô, a ação acontece na Ala Azul nesta sexta-feira (1°), até ás 19h, e no sábado (2), das 9h às 13h.

As próximas unidades do Poupatempo a receberem o #MúltiplasRazões serão as de Guarulhos (Rodovia Presidente Dutra, km 225, dentro do Internacional Shopping Guarulhos), entre 11 e 16 de setembro, e Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 258 – próximo ao Largo 13 de Maio), de 18 a 23 de setembro, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Além da experiência virtual, panfletos com orientações sobre a doença também estão disponíveis nas unidades. Nas redes sociais, por meio da hashtag #MúltiplasRazões, é possível acompanhar uma discussão integral com especialistas sobre a esclerose múltipla.