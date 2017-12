Pensando em viajar? Câmeras on-line ajudam motoristas

O planejamento de uma viagem é tão importante quanto aproveitar o passeio, especialmente quando se refere à segurança nas estradas. Para isso, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) oferece aos motoristas o serviço das câmeras on-line, que permite a visualização das condições das rodovias em determinados trechos onde as câmeras estão instaladas.

No total são 51 equipamentos que estão em operação em mais de 12 rodovias, entre as quais as mais importantes que cortam o Estado de São Paulo, como a SP-55 (Doutor Manoel Hyppolito do Rego), a SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) e a SP-098 (Dom Paulo Rolim Loureiro). Além das instaladas, mais 11 câmeras estão em fase de implantação para melhor atender os usuários.

Ao acessar o link, um mapa é aberto com os números das rodovias e o ícone identificando a câmera, o quilômetro de onde estão sendo transmitidas as imagens, o horário da última atualização e o sentido (município). Com estas informações nas mãos é possível planejar o passeio com mais segurança e tranquilidade em relação às condições da rodovia e do tráfego na região.

Veja as câmeras clicando no link.