Parque Estadual Serrado Mar terá programão especial em julho

Núcleo Padre Dória oferece programação especial de férias

Atividades proporcionam maior integração do visitante com o meio ambiente

Para animar o mês de férias, o Núcleo Padre Dória do Parque Estadual Serra do Mar contará com uma programação especial do dia 1 ao 23 de julho. Com o tema “Conhecendo para preservar”, o objetivo do evento é o de promover a integração das pessoas com a natureza e a conscientização ambiental dos participantes. Durante o período, serão realizadas trilhas monitoradas diversas, atividades para a criançada do entorno e observação de aves.

Esta é a quinta edição do evento. A programação é aberta ao público e gratuita. Os interessados devem se inscrever com antecedência mínima de três dias da atividade na qual deseja participar. As saídas ocorrerão a partir da Sede Administrativa em Salesópolis. O Transporte da Sede até as trilhas é de responsabilidade do visitante.

Confira a programação completa:

01 e 02/07, às 7h – Trilha do Poço Bonito

07, 08 e 09/07, às 7h – Trilha do Balcão

14/07, às 8h – Trilha do Funil

15/07, às 8h – Trilha do Guardião

16/07, das 13h às 16h – Ecobrinquedoteca com crianças do Bairro dos Pintos

21 e 22/07, às 7h – Estrada do Rio Pardo e Trilha do Rio Pardo (necessário carro 4×4)

23/07, às 6h – Observação de Aves na Trilha Vale do Rio Claro