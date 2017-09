Parque Estadual Marinho Laje de Santos celebra 24 anos

Único parque marinho do Estado é aberto à visitação e constitui um local de desenvolvimento de atividades de educação ambiental e científica









Primeiro e único parque marinho do Estado completou 24 anos

Arraia jamanta, um dos símbolos do Parque

Costões rochosos e formações coralíneas são ambiente propício à concentração de peixes

Parque é um dos principais pontos de mergulho e de fotografia subaquática do país

Parque é aberto à visitação e desenvolve atividades de educação ambiental e científicas

O Parque Estadual Marinho Laje de Santos acaba de comemorar 24 anos. O local, único parque marinho do Estado, foi criado em setembro de 1993 com uma área de proteção integral com 5 mil hectares que concentram uma grande diversidade de espécies marinhas, como tartarugas Verde e de Pente, cavalo marinho, golfinhos e até mesmo baleias.

O Parque é aberto à visitação e constitui um local de desenvolvimento de atividades de educação ambiental e científicas, proporcionando contato direto com os diferentes ecossistemas marinhos que ainda podem ser conhecidos e compreendidos.

Composto por costões rochosos e formações coralíneas que proporcionam um ambiente propício à concentração de peixes de passagem e recifais com grande diversidade biológica. Essas características fazem do PEMLS um dos principais pontos de mergulho e de fotografia subaquática do país. Nos dias mais ensolarados, é possível alcançar 35 metros de visibilidade.

O PEMLS inclui a Laje de Santos, os Parcéis (formações rochosas submersas) como Parcel do Bandolim, das Âncoras, Brilhante, do Sul e Novo, além dos rochedos conhecidos como Calhaus.

Os interessados em visitar devem entrar em contato previamente com a administração pelo telefone (13) 3567-1495, (13) 3567-1506 ou pelo e-mail pem.lajedesantos@fflorestal.sp.gov.br.