Outubro Rosa: saiba como se prevenir do câncer de mama

Você sabia que a redução de óbitos está relacionada ao tempo entre o atendimento e o diagnóstico da doença? E mais do que isso: a diminuição dessa estatística pode ser alcançada por meio de providências simples como o autoexame e exames médicos regulares.

De acordo com o Hospital Estadual Pérola Byington, referência no atendimento à saúde da mulher, o tempo de espera entre o diagnóstico da doença e o início do tratamento é superior a 120 dias, na maioria dos casos. E mais: neste período há progressão de tumores em estágio inicial para avançado e consequentemente ocorre o aumento no número de mortes.

Prevenção

O Instituto Nacional do Câncer (IAC) recomenda:

– Conheça o seu corpo e saiba identificar sinais de anormalidade nos seios (autoexame);

– Faça consultas médicas regularmente. Mulheres entre 50 e 60 anos devem fazer exames de mamografia de rastreamento pelo menos a cada dois anos;

– A detectação precoce é a principal medida para o tratamento de sucesso;

– Hábitos saudáveis contribuem para reduzir em até 30% os riscos de câncer;

– Pratique atividade física;

– Alimente-se de forma saudável;

– Mantenha o peso corporal adequado;

– Evite o consumo de bebidas alcoólicas;

– Amamente: amamentar faz bem para o bebê e para as mães.

Sinais e sintomas:

– Caroço (nódulo) fixo, endurecido, e, geralmente, indolor;

– Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;

– Alterações no bico do peito (mamilo);

– Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;

– Saída expontânea de líquido dos mamilos.

Recomendação:

Procure um especialista caso você identifique qualquer alteração nas mamas. E lembre-se: o câncer de mama só pode ser confirmado por meio de exames.