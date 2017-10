Outubro Rosa: entenda os mitos e verdades sobre o câncer de mama

De acordo com Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), maior centro público de oncologia da América Latina, os mitos sobre o câncer de mama ainda são muitos. Entre as dúvidas dos pacientes e familiares estão questionamentos se a prótese de silicone pode causar câncer e se o uso de desodorante aerosol pode aumentar o risco de tumor.

Um alerta que o mastologista José Roberto Filassi faz é sobre a busca por informações na internet. “Existe uma série de informações que circulam sobre o tema e que não estão fundamentadas em estudos científicos. Portanto, não correspondem à realidade. Conversar com seu médico é sempre o melhor caminho para esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto.”

Confira na lista abaixo as crenças populares que não passam de mitos:

– O câncer é sempre hereditário

Apenas 10% dos tumores têm esta correlação. É importante, portanto, estar sempre atento ao próprio corpo: nódulos e feridas que persistem por muito tempo, e não existiam antes, podem indicar algum problema de saúde. Nesse caso, a visita ao médico não deve ser adiada.

– O autoexame substitui a mamografia

O autoexame ou mesmo o exame clínico, feito por um especialista, não são suficientes para o diagnóstico de câncer. A recomendação é realizar a mamografia regularmente, de acordo com a indicação de seu médico.

– Uso de desodorante aerosol facilita o desenvolvimento de tumores

A axila não tem células mamárias, portanto o uso de qualquer tipo de desodorante não afeta as mamas.

– Prótese de silicone pode dificultar o diagnóstico

Não há consenso científico quanto às limitações dos exames de imagem em pacientes que possuem próteses de silicone nas mamas. Tampouco, há pesquisas que relacionem a cirurgia para aumento dos seios com o aparecimento de tumores.

– Lingerie apertada aumenta as chances de câncer de mama

O tipo de sutiã – independente do tecido ou modelo – não favorece o desenvolvimento do câncer de mama.

– A pílula anticoncepcional provoca câncer

Não existem estudos que permitam a associação entre o uso de pílula anticoncepcional e aumento da incidência de câncer.

– Quando o câncer aparece novamente, a doença não tem mais cura

Cada paciente é único e responde de uma maneira aos diferentes tipos de tratamento disponíveis, por isso não é possível afirmar que todos os casos vão evoluir da mesma maneira.