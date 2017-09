O que abre e fecha nos serviços públicos no feriado de Independência

Por conta do feriado de Independência, nesta quinta-feira (7), alguns serviços públicos estaduais estarão fechados e outros terão alteração na grade de funcionamento. Veja como ficam os horários dos órgãos e programe-se:

Poupatempo

Todos os postos estarão fechados na quinta-feira (7) em razão do feriado. Na sexta e no sábado, dias 8 e 9, o expediente volta ao normal. Os horários dos postos podem ser obtidos no site www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP Serviços’ (para telefones celulares e tablets).

Em Cotia, Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba e Santos, o Poupatempo também não funciona na sexta-feira, dia 8, devido aos feriados municipais. Os atendimentos retornam no sábado, dia 9.

Para garantir comodidade, os atendimentos devem sempre ser agendados. É possível marcar dia e hora pelo portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), pelo aplicativo de celular SP Serviços ou pelo Disque Poupatempo: 0800 772 3633 (para telefones fixos) ou 0 operadora 11 2930 3650 (para ligações de celulares).

O Poupinha, o atendente virtual do Poupatempo, está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, no Facebook, no link www.messenger.com/t/PoupinhaSP.

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, e endereços dos postos.

As informações são do Poupatempo.

Detran.SP

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o Estado estarão fechadas na quinta-feira (7). Já na sexta-feira (8) e sábado (9), o atendimento será normalizado. Os horários e unidades podem ser consultados no portal ou pelo Disque Detran.SP.

Vale ressaltar que o Departamento oferece 27 serviços on-line em seu portal. Na página, o cidadão pode fazer pedidos relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha de acesso pessoal.

Para mais informações, a central telefônica do Detran.SP para quem reside em São Paulo ou em municípios com DDD 11 é o 3322-3333. Já quem mora nas demais localidades pode ligar no 0300-101-3333.

As informações são do Detran-SP.

Procon-SP

As audiências, setor administrativo, ouvidoria, atendimento telefônico (151) e atendimento eletrônico não funcionarão na quinta-feira (7) e na sexta-feira (8).

Os Núcleos Regionais do Procon-SP em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente também acompanham esta programação.

Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão no dia 7/9 e voltam a funcionar normalmente nos dias 8/9, das 7h às 19h e, 9/9 (sábado), das 7h às 13h.

As informações são do Procon-SP.

Pró-Sangue

Por conta do feriado da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro, a rotina dos postos da Pró-Sangue terá o funcionamento alterado.

Veja abaixo como fica o atendimento das unidades de coleta nesse final de semana prolongado:

Posto Clínicas

Dia 07/09 (quinta-feira): das 8 às 17h00 (Independência do Brasil)

Dia 08/09 (sexta-feira): das 8 às 17h00

Dia 09/09 (sábado): das 8 às 17h00 *

Dia 10/09 (domingo): FECHADO

* com limitação de atendimento (380 candidatos)

Posto Dante

Dia 07/09 (quinta-feira): FECHADO (Independência do Brasil)

Dia 08/09 (sexta-feira): FECHADO

Posto Mandaqui

Dia 07/09 (quinta-feira): FECHADO (Independência do Brasil)

Dia 08/09 (sexta-feira): das 8 às 16h30

Posto Barueri

Dia 07/09 (quinta-feira): FECHADO (Independência do Brasil)

Dia 08/09 (sexta-feira): FECHADO *

* conforme calendário oficial do Município

Posto Regional de Osasco

Dia 07/09 (quinta-feira): FECHADO (Independência do Brasil)

Dia 08/09 (sexta-feira): das 8 às 16h30

Dia 09/09 (sábado): das 8 às16h00

As informações são da Fundação Pró-Sangue.

Metrô

Na quinta-feira (7), duas linhas de metrô terão operação diferenciada para obras de expansão e testes programados. A Linha 4-Amarela (Butantã – Luz), que é operada pela Concessionária Via Quatro, terá duas estações fechadas: República e Luz. As interdições acontecem para dar continuidade à execução das obras nas futuras estações Oscar Freire e Higienópolis-Mackenzie. No trecho entre as estações Butantã e Paulista, a circulação dos trens ocorrerá normalmente.

Com isso, os usuários que embarcarem nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho com destino às estações República e Luz devem desembarcar na estação Paulista e seguir viagem usando a integração com a Linha 2-Verde (Vila Prudente – Vila Madalena) para, pelo próprio sistema, seguirem até o destino, já que as estações República (Linha 3-Vermelha) e Luz (Linha 1-Azul) do Metrô funcionarão normalmente.

Os passageiros em sentido contrário, com destino à Linha 4-Amarela, que estiverem tanto na estação Luz, na Linha 1-Azul, quanto na Estação República, na Linha 3-Vermelha, devem seguir até a estação Consolação usando as linhas disponíveis para fazer a transferência para a estação Paulista, da Linha 4, e seguir viagem pela Linha Amarela.

Na Linha 15-Prata do monotrilho as estações Vila Prudente e Oratório ficarão fechadas das 4h40 às 16h para continuidade dos testes programados do sistema de controle dos trens. Nesse período, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão no trecho entre as duas estações.

Para informar sobre as mudanças programadas, o Metrô emitirá mensagens pelos sistemas de som das estações e dos trens, colocará cartazes nas estações das linhas envolvidas e publicará informativos nas redes sociais.

Em caso de dúvidas, os usuários têm à disposição a Central de Informações do Metrô (0800 770 7722), que atende diariamente, das 5h à meia-noite, e a Central de Atendimento da Via Quatro (0800 770 7100), que atende de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

As informações são do Metrô.