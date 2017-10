Nota de pesar: falecimento de Ruth Escobar

Governador lamenta ocorrido: "ícone do teatro, ela inscreveu, com coragem e sensibilidade, seu nome na história da cultura brasileira"

Foi com pesar que recebi a notícia da morte de Ruth Escobar. Ícone do teatro, ela inscreveu, com coragem e sensibilidade, seu nome na história da cultura brasileira como atriz e produtora.

Também deixou sua marca na política, tendo sido eleita duas vezes deputada estadual. Como colega de Assembleia, pude acompanhar de perto seu trabalho.

O Estado de São Paulo teve a alegria de se tornar sua casa quando Ruth mudou-se de Portugal para o Brasil. Aos seus familiares e amigos, meus sentimentos e orações.

Geraldo Alckmin

Governador do Estado de São Paulo