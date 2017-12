NF Paulista terá sorteios separados para consumidores e entidades

A partir do mês de dezembro a Nota Fiscal Paulista terá sorteios exclusivos de prêmios para os consumidores e para as entidades assistências participantes do programa. Os consumidores terão 2,5 vezes mais chances serem contemplados. Serão 600 prêmios mensais exclusivos, incluindo o prêmio principal de R$ 1 milhão e 4 prêmios de R$ 500 mil.

Em comemoração ao Natal, o prêmio principal do sorteio de dezembro será de R$ 2 milhões. Os usuários e instituições cadastradas já podem consultar no site os bilhetes com que irão concorrer ao 109º sorteio.

As entidades beneficentes participantes do programa passam a concorrer ao sorteio exclusivo de cinco prêmios de R$ 100 mil e 50 prêmios de R$ 10 mil todos os meses, propiciando 10 vezes mais chances de ganhar. Também em comemoração ao Natal, os prêmios serão dobrados em dezembro, totalizando R$ 2 milhões.

Participam do sorteio de dezembro os consumidores e entidades cadastradas que efetuaram compras em agosto de 2017. No total, foram gerados 79.889.991 para consumidores e condomínios e 13.304.431 para entidades assistenciais.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.