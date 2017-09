Não viajou? Veja quatro cursos on-lines gratuitos para fazer durante o feriado

Confira quatro cursos para fazer durante o feriado:

Procurando emprego? Como montar um currículo e se dar bem em entrevista

O minicurso on-line “Como preparar um currículo” do programa Acessa SP conta com informações práticas e de fácil entendimento. A ferramenta mostra os passos para preparar seu resumo profissional, além de orientação para os candidatos enfrentarem dinâmicas de grupo e entrevistas de emprego. Confira aqui.

Quer ter uma horta? Minicurso do AcessaSP ensina a cultivar em casa

Para quem mora em grandes cidades, cultivar uma horta pode parecer uma tarefa difícil. Para mostrar que é possível, o Acessa SP, programa de inclusão digital do Governo do Estado, conta com o minicurso on-line gratuito de Como fazer uma horta. Confira aqui.



Quer aprender sobre edição de imagens? Conheça o Curso de Autocad do Centro Paula Souza

Quem tem interesse em aprimorar os conhecimentos na área de gestão de pessoas, edição de imagens ou projetos pode participar dos cursos à distância oferecidos pelo Centro Paula Souza. Basta acessar a plataforma Mooc e se inscrever nos cursos livres da entidade. Confira aqui.

Precisa organizar a vida financeira? Curso de controle das finanças pessoais

Economizar e fazer o dinheiro render mais pode parecer uma tarefa impossível para algumas pessoas. Para mostrar que é possível, o Acessa SP, programa de inclusão digital do Governo, conta com o minicurso on-line gratuito de Controle das finanças pessoais. Confira aqui.