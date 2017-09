Na fábrica da Toyota, Alckmin destaca geração de emprego

Governador destacou geração de emprego

Fábrica da Toyota de Porto Feliz

Governador durante cerimônia de anuncio de novos investimentos

Empresa vai investir cerca de R$ 1,6 bilhão nas plantas do município e também na cidade de Sorocaba

Os investimentos gerarão cerca de 500 novos postos de trabalho diretos e indiretos

Em visita a Porto Feliz, o governador Geraldo Alckmin participou nesta segunda-feira (25) da cerimônia de anúncio de novos investimentos da fábrica da Toyota na cidade. A empresa vai investir cerca de R$ 1,6 bilhão nas plantas do município e também na cidade de Sorocaba.

A planta de Porto Feliz vai receber R$ 600 milhões para ampliação da fábrica de motores, que passará a produzir propulsores para automóveis da marca produzidos no país.

Já a planta de Sorocaba terá R$ 1 bilhão para investir, a partir do segundo semestre de 2018, na produção do novo modelo Yaris, que complementará a linha de carros de passeio da marca junto com os modelos Etios e Corolla.

“As duas fábricas, tanto a Toyota de Sorocaba como a de Porto Feliz, recém-inauguradas, foram ampliadas. E esse novo investimento vai possibilitar uma segunda linha de produção. Então, além do Etios e do Yaris, também terá duas linhas de produção. Uma boa notícia para todos. Boa notícia para Sorocaba, Porto Feliz, para São Paulo e para o Brasil, porque isso significa prova de confiança para a economia brasileira”, afirmou o governador.

Com a ampliação, a capacidade produtiva da fábrica passará de 108.000 para 174.000 motores por ano. Os investimentos gerarão cerca de 500 novos postos de trabalho diretos e indiretos nas duas plantas.

“Nós temos um programa chamado Pró-Veículo. A indústria automobilística gera muito emprego e tem uma cadeia muito longa, desde a siderurgia até o veículo final, e ainda estimula os serviços. As empresas que exportam acabam acumulando crédito do ICMS. Então, nós liberamos créditos mais depressa se for pra investir no Estado de São Paulo”, completou Alckmin.