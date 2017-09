Museu celebra Dia Internacional do Café com especialistas

Para celebrar o Dia o Internacional do Café, neste domingo (1), o Museu do Café vai reunir representantes de conceituadas cafeterias para uma troca de experiências sobre mercado e consumo da bebida.

A programação gratuita contará com o bate-papo “Café, consumo e empreendedorismo”, das 14h às

16h30, com abertura e mediação do Diretor Técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Eduardo Heron.

A barista, mestre em torra e proprietária do Coffee Lab, Isabela Raposeiras, abordará o tema “Pontos importantes na hora de abrir uma cafeteria”, contando um pouco sobre seus 17 anos de atuação na área.

Seguindo a programação, “Novas Formas de Consumo – Nitro Brew e Cold Brew” será o tema da conversa com o fundador da Suplicy Cafés Especiais, Marco Suplicy, que, desde 2003, introduziu o conceito de café especial no País e trabalha com grãos 100% brasileiros.

Com o seu início em 1890, a Octavio Café participará do evento trazendo o barista Renan Dantas, que apresentará ao público as “Formas de Consumo de Café”. Outro importante assunto que será colocado em pauta pelo sócio do Santo Grão, Fernando Dourado, será o “Amor da equipe – como transmitir amor pelo que faz, resultando em uma boa experiência com café”.

Complementando os convidados do bate-papo, a coach e proprietária do IL Barista Cafés Especiais e da Cafeteria do Museu, Gelma Franco, mostrará ao público a “A Terceira Onda do Café”, onde degustar vai além do simples ato de beber café. Ao final das apresentações, o público poderá fazer perguntas sobre as temáticas que foram expostas durante o encontro.

Fechando a comemoração, os participantes poderão interagir, degustar e conhecer mais sobre o preparo da bebida com os especialistas das cafeterias em mesas sensoriais, a partir das 16h30.

Para participar da programação é necessário se inscrever pelo e-mail inscricao@museudocafe.org.br.