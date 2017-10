Movimento pela Inovação acontece nesta terça na capital

Depois de 22 eventos e mais de 1.500 empresários atendidos no interior do Estado, a Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista traz pela primeira vez à cidade de São Paulo o Movimento pela Inovação, iniciativa idealizada para encurtar a distância entre o empresário e as instituições de incentivo à inovação.

No evento, especialistas falarão sobre os principais mecanismos de apoio para quem pretende investir na inovação, como a obtenção de recursos, garantias, a elaboração e apresentação de projetos e outros temas de relevância para o setor.

“Apesar de São Paulo ter um extraordinário ecossistema de inovação, com incubadoras, start-ups de destaque e empresas de alta tecnologia que tem a inovação no DNA, muitas ainda desconhecem o suporte que instituições oferecem para apoiar projetos inovadores”, diz Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve SP.

Entre as instituições que participarão do evento estão FAPESP, SENAI, BNDES e Instituto Euvaudo Lodi (IEL). Após as palestras e debates, as instituições presentes farão atendimentos individuais aos empresários e pesquisadores.

Os agendamentos podem ser feitos pelo site: http://www.fiesp.com.br/agenda/movimento-pela-inovacao/. O evento é gratuito e ocorre na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), localizado na Av. Paulista, 1.313 – 4º Andar.

Inovação possível

O pequeno e médio empresário sabe do desafio de investir em inovação. Mas, com planejamento, gestão e o apoio corretos, é possível tirar o projeto do papel. Desde sua fundação, em 2009, a Desenvolve SP já financiou mais de R$ 2,6 bilhões em todo o Estado.

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) são mais de R$ 870 milhões, um terço do total desembolsado. Especialmente para inovação, a instituição já financiou R$ 108,7 milhões para 90 empresas, 56% desse total na RMSP.

Programação do Movimento pela Inovação na capital

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura | Milton Luiz de Melo Santos – presidente da Desenvolve SP e Paulo Skaf – presidente da FIESP

9h20 – Inovação nas PMEs e os impactos da Indústria 4.0 | Francisco Jardim – SP Ventures

9h40 – Financiamentos especiais para Inovação e as vantagens de uma Agência de Desenvolvimento | Eduardo Saggiorato – Desenvolve SP e Guilherme Montoro – BNDES**

10h – Inovação na prática: Como elaborar e apresentar o projeto de Inovação | Eduardo Vaz da Costa Jr – Instituto Euvaldo Lodi (IEL)

10h20 – A Pesquisa nas PMEs: programas e incentivos | Sergio Queiroz – FAPESP

10h40 – Inovação na Indústria | Carlos Alberto Pereira Coelho – SENAI

11h – Debate com os temas Garantias (Fundos garantidores) e Como apresentar o projeto de inovação | BNDES, FAPESP, DEMPI, Desenvolve SP, IEL, SENAI e SP Ventures.