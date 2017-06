Mostra fotográfica na Estação Brás conta a história da ferrovia

Para resgatar uma parte da história da ferrovia, buscando os detalhes que geralmente passam despercebidos pelo olhar dos passageiros, o fotógrafo Sérgio Assis percorreu durante três meses as seis linhas da CPTM. O resultado deste trabalho está em cartaz no Espaço Cultural da Estação Brás até o dia 8 de julho.

O amor pela ferrovia e as boas lembranças deram origem à mostra “Além dos Trilhos”, que reúne 20 imagens tiradas em preto e branco e integram as comemorações dos 25 anos da CPTM. “Busquei o romantismo, a história das estações e dos trilhos, os detalhes que, no cotidiano corrido da metrópole, as pessoas não conseguem vislumbrar”, revela o fotógrafo.

Sérgio Assis considera a temática ferroviária naturalmente poética. “Por isso, neste trabalho, optei pela fotografia em preto e branco: ao suprimir as cores, focalizamos melhor os detalhes da imagem”, afirma.