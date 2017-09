Metrô Tatuapé tem recolhimento de lixo eletrônico até sexta (22)

Os usuários que passarem pela estação Tatuapé do Metrô, que atende a linha 3-Vermelha, poderão levar aparelhos eletrônicos que não tenham mais utilidade e colaborar com a coleta de lixo eletrônico. A ação vai até sexta-feira (22) sempre das 9h as 15h.

A parceria do Metrô com a Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e a Recycare, empresa de descarte de lixo eletrônico, faz parte da Semana da Responsabilidade Social. Professores, alunos e funcionários estarão na área paga do mezanino da estação para receber o material descartado e orientar os usuários sobre os cuidados necessários com o meio ambiente.

Os organizadores da ação informam que podem ser depositados nas três latas coletoras aparelhos e monitores de televisão de qualquer tipo, rádios e aparelhos de som, celulares, projetores, filmadoras, aparelhos de VHS, DVD, blu-ray e home theater. Não será permitido depositar pilhas e baterias eletrônicas.