Memorial da Inclusão recebe inscrições para exposições temporárias

Propostas devem abordar conexões entre direitos da pessoa com deficiência; inscrições vão até o dia 30 de novembro 2017

O Memorial da Inclusão está com inscrições abertas para seleção das exposições temporárias que irão compor o calendário de 2018. O cadastro é aberto para pessoas físicas e jurídicas de direito público ou de direito privado e vai até 30 de novembro. Confira aqui o regulamento e os critérios de seleção.

As propostas devem abordar conexões entre direitos da pessoa com deficiência, diversidade humana, direitos humanos e inclusão e apresentar recursos de acessibilidade. Elas, também, devem abranger projetos de exposição individual ou coletiva que apresentem fotografia, escultura, pintura, gravura, desenho, instalação, vídeo, além de propostas de oficinas, apresentações artísticas ou palestras que desdobrem a exposição.

Além disso, as propostas devem conter a documentação exigida no Programa de Exposições Temporárias e serem enviadas para memorial@sedpcd.sp.gov.br do Memorial da Inclusão. Uma comissão avaliadora observará critérios como: adequação da proposta ao conceito da exposição permanente, ao espaço físico e a qualidade técnica.