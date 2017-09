Mais três regiões do interior recebem 170 viaturas

O governador Geraldo Alckmin entregou, neste domingo (17), 170 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Militar nas regiões de Campinas, Sorocaba e Piracicaba. “Ao todo, nós compramos 1.071 veículos novinhos para a PM do Estado de São Paulo, instituição bem equipada, com tecnologia e recursos humanos, além de novos policiais civis e militares”, disse Alckmin no evento de entrega, realizado na cidade de Campinas.

O Governo do Estado investiu R$ 13,9 milhões na aquisição dos veículos. Do total, 53 veículos serão destinados à região de Campinas, 62 para a área de Sorocaba e 55 para municípios que fazem parte da região de Piracicaba. A frota é composta por 25 veículos do modelo GM/Trailblazer, 85 GM/Spin e 60 Fiat/Palio Weekend Adventure.

As 53 viaturas que a região de Campinas receberá foram compradas com um investimento de R$ 4 milhões. Os veículos reforçarão o policiamento nas ruas de 27 municípios da região. Um dos carros foi adaptado e será utilizado pela equipe do Canil da Polícia Militar.

Já a região de Sorocaba recebeu 62 veículos que serão distribuídos por 42 cidades. As viaturas são fruto de um investimento de R$ 5,1 milhões.

Em Piracicaba, o Governo entregou 55 novas viaturas que vão atender a 32 municípios. Os carros custaram R$ 4,7 milhões.