Jardim Botânico de SP abriga marco da Independência do Brasil

Cerca de um quilômetro do riacho cruza a vegetação preservada do local, que fica na Zona Sul da capital paulista e é aberto para visitação











Monumento no Jardim Botânico de São Paulo mostra lago onde se encontram os afluentes que formam o Rio Ipiranga

Cerca de 1 km do Ipiranga percorre a vegetação do Jardim Botânico de São Paulo

Os visitantes podem percorrer uma trilha que margeia o riacho

A imagem acima mostra o local onde brota um dos afluentes do Rio Ipiranga

Riacho do Ipiranga já na área urbana, cortando o Parque da Independência, na Zona Sul de SP

Monumento da Independência do Brasil, na Zona Sul de São Paulo

Com diversas coleções de plantas, inclusive algumas ameaçadas de extinção, o Jardim Botânico de São Paulo, na zona sul da capital, abriga uma área de 360 mil m² de Mata Atlântica e contém 380 espécies de árvores, muitas delas utilizadas para pesquisa, e protege parte da biodiversidade paulista e brasileira.

Mas o local abriga ainda os três afluentes que formam o riacho do Ipiranga, curso d’água que faz parte da história do Brasil. Teria sido às suas margens, em 1822, que o imperador Dom Pedro I declarou a Independência do país, então colônia de Portugal. O fato foi imortalizado no verso “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”, do Hino Nacional, escrito por Joaquim Osório Duque Estrada.

Quem for até lá, poderá caminhar por uma trilha suspensa, com 350 metros de comprimento, que leva até o local onde brota o riacho Pirarungauá, o maior dos afluentes do Ipiranga. Com sorte, neste percurso é possível ver vários animais, como exemplares do macaco bugio, além de muitas aves. É um pedaço de São Paulo que resguarda uma época remota.

Cerca de um quilômetro do Rio Ipiranga percorre o Jardim Botânico. Depois, ele entra na área urbana e passa próximo ao monumento da Independência – o ponto exato onde Dom Pedro I teria selado o destino do Brasil como país livre dos domínios portugueses. O Ipiranga segue seu caminho até desaguar no Rio Tamanduateí.