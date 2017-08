Inscrições para vestibular 2018 da Unicamp acabam nesta quinta (31)

Os estudantes interessados em participar do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) tem até esta quinta-feira (31) para se inscrever exclusivamente pela Internet, com o preenchimento do formulário que está disponível no site do Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) da Unicamp.

A Universidade oferece 3.340 vagas para 70 cursos e a taxa de inscrição é de R$ 165 para ser paga até 1º de setembro. Os candidatos que pediram a isenção da taxa de inscrição podem consultar a relação de beneficiados pelo site do Comvest.

As provas para a primeira fase do vestibular 2018 da Unicamp serão realizadas no dia 19 de novembro deste ano e as da segunda fase nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2018. Na primeira fase haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (no período de 11 a 18 de setembro – Etapa I e de 15 a 16 de outubro – Etapa II).

Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as avaliações de Habilidades Específicas ocorrerão no período de 22 a 25 de janeiro de 2018.