Tem início instalação das últimas vigas da Linha 13-Jade da CPTM

O governador Geraldo Alckmin participou nesta quinta-feira (7) do lançamento das vigas 65 e 66 da Linha 13 – Jade da CPTM, que ligará São Paulo ao Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, no Município de Guarulhos. Trecho de 7,9 quilômetros em elevado da linha que ligará SP ao aeroporto de Guarulhos foi estruturado sobre 764 vigas pré-moldadas.

“Hoje é uma data importante. Nós estamos colocando as últimas vigas aqui na Linha 13, uma nova linha de trem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foram 764 vigas, com 96 toneladas cada uma. A nova ferrovia passa sobre o Rio Tietê, a Rodovia Ayrton Senna e vai até o aeroporto. Já inauguramos a nova estação de Engenheiro Goulart. Entregaremos as duas novas estações: Cecap e Aeroporto. É uma grande conquista, com uma nova linha de trem integrando o maior aeroporto brasileiro ao sistema metroferroviário de São Paulo”, explicou o governador.

Em agosto deste ano, Alckmin também entregou a reforma da estação Engenheiro Goulart, que integra o Lote 1 das obras civis da Linha 13-Jade, que também engloba a implantação da via permanente e rede aérea no trecho em superfície da nova linha, remanejamento da Linha 12 e ampliação de duas passagens inferiores.

Em 2018, uma nova plataforma estará em operação para atender a Linha 13-Jade, que ligará a capital ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A linha beneficiará principalmente os moradores das duas maiores cidades do Estado, além de atender turistas e profissionais que visitam São Paulo a negócios.

A demanda inicial projetada é de cerca de 130 mil passageiros por dia útil . A linha terá três estações: Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-Cecap (novas) e Engenheiro Goulart (entregue nesta data), com integração com outros meios de transporte.

A Estação Cecap-Guarulhos terá um dos acessos transpondo o viário, permitindo conexão com a Rodoviária de Guarulhos. Na Estação Aeroporto-Guarulhos, uma das saídas possibilitará a passagem para o Terminal Metropolitano de Taboão da Serra, além do acesso direto ao Terminal 1 do Aeroporto, que será interligado com transporte próprio da GRU, responsável pela distribuição dos passageiros pelos diversos terminais.