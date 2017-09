Governo inicia duplicação e entrega dispositivo na SP-332

O governador Geraldo Alckmin acompanhou e liberou ao tráfego o dispositivo de retorno na Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332) neste domingo (17). O dispositivo de retorno está localizado no km 155,8 e irá beneficiar os moradores de Artur Nogueira que usam o trecho para seus deslocamentos diários, além de ampliar a fluidez do tráfego e proporcionar maior segurança aos usuários da rodovia. Foram investidos R$ 7,2 milhões nas obras.

“Morrem nas estradas 6500 pessoas por acidentes rodoviários. Então nós iniciamos um grande trabalho de segurança nas rodovias. Nó vamos, da mesma forma que fizemos com o homicídios, reduzir pela metade o número de acidentes [em rodovias]”, comentou o governador.

A primeira fase da duplicação iniciada hoje irá do km 175,3 ao 180,1, em Conchal. Para esse trecho, o investimento do Governo do Estado será de R$ 29,4 milhões e a previsão é que as obras sejam concluídas até setembro de 2019. “São 16 km [ao todo]. Nós já estamos iniciando 6 km. Máquinas na pista, o que já gera emprego e melhora o ISS, pois 5% da obra vai para o município e melhora a arrecadação”, explicou Alckmin.

A segunda fase da duplicação está prevista para ser iniciada em julho de 2018 e corresponde ao trecho do km 164,1 ao 175,3, entre Engenheiro Coelho e Conchal. Nesta etapa, as obras na SP-332 contemplam implantação de dispositivos no km 165,5, km 169, km 173,5 e km 176.

Também está em andamento a implantação de dispositivo de passagem inferior no km 171 da rodovia. Além destas intervenções, acaba de ser entregue recapeamento na SP-332, do km 134 ao km 168, trecho entre Paulínia e Cosmópolis. Foi concluída também passarela no km 143, beneficiando os moradores de Cosmópolis, já que esta é a primeira travessia implantada no município

As intervenções irão segregar o tráfego local e o de longa distância o que aumentará a fluidez e segurança do trecho, beneficiando os usuários, em especial, os moradores dos municípios de Engenheiro Coelho, Conchal e Artur Nogueira. As obras estão sendo executadas pela concessionária Rota das Bandeiras sob fiscalização da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e irão gerar 734 empregos diretos e 234 indiretos na região.