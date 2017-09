Alckmin se reúne com embaixador do Reino Unido

Encontro teve como foco as novas parcerias bilaterais, principalmente por meio do Prosperity Fund, fundo de cooperação do governo britânico





O governador Geraldo Alckmin recebeu nesta quarta-feira (20) o embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e teve como foco as novas parcerias entre São Paulo e Reino Unido, principalmente por meio do Prosperity Fund, fundo de cooperação do governo britânico.

Participaram do encontro a cônsul-geral do consulado britânico em São Paulo, Joanna Crellin, o embaixador Rubens Barbosa e o coordenador de Cooperação Internacional da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AEAI) do governo paulista, Andrey Brito.

Para Rangarajan, os setores de inovação, dados abertos, eficiência de gestão e energia limpa são as principais áreas a serem contempladas pelo fundo inglês. O embaixador afirmou que o comércio e o investimento bilaterais entre Brasil e Reino Unido devem aumentar. “O Reino Unido é o quarto maior investidor no Brasil”, disse.

Ainda de acordo com ele, o pedido de adesão do Brasil à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) vai facilitar as parcerias e a relação comercial com o Reino Unido. No começo de agosto, o ministro das Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, visitou o Brasil com uma comitiva de empresários britânicos.

Em São Paulo, Hammond foi às instalações da nova estação do metrô do Brooklin (inaugurada em 6 de setembro), acompanhado pela subsecretária de Parcerias e Inovação Karla Bertocco e pela chefe da AEAI, Ana Paula Fava.

Alckmin demonstrou um comparativo econômico do Estado paulista com relação ao Brasil: “De janeiro a julho deste ano, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados), dos cerca de 112 mil empregos criados no Brasil, 86 mil estão em São Paulo”, afirmou o governador.

Prosperity Fund

O governo do Estado de São Paulo foi contemplado em três parcerias com recursos do Prosperity Fund. O primeiro, intitulado SPUK, capacitou gestores públicos para a abertura de dados governamentais e para aplicação da Lei Anticorrupção por meio de expertise da Inglaterra.

Logo depois, o SP Infra desenvolveu um guia sobre as melhores práticas internacionais em contratação e gestão de grandes projetos de infraestrutura, especialmente por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

O de Inovação Aberta em Saúde teve por objetivo acelerar a incorporação de resultados de pesquisa científica em produtos e serviços que contribuam à melhoria da saúde da população.