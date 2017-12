Governador nomeia novos médicos para Centro de Referência do Idoso

Referência no atendimento especializado à população idosa contará com dez novos profissionais em diversas especialidades









Governador durante visita ao Centro de Referência do Idoso da Zona Leste

Em 2017 foram realizadas 35.598 consultas médicas e não médicas

Alckmin nomeou 10 novos médicos para a equipe do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia

Com as nomeações, será possível reforçar o atendimento ambulatorial em oito especialidades

Governo deverá destinar R$ 1 milhão a mais de custeio para a ampliação do quadro clínico

O governador Geraldo Alckmin nomeou nesta quinta-feira (7), 10 novos médicos para a equipe do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, também conhecido como Centro de Referência do Idoso da Zona Leste (Cri Leste) no bairro de São Miguel Paulista, na capital.



Com as nomeações, será possível reforçar o atendimento ambulatorial em oito especialidades, por meio de dois novos geriatras, dois ortopedistas, cardiologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, ginecologista, psiquiatra e radiologista.



“Estamos nomeando hoje mais 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o Hospital de São Mateus, e mais 10 médicos especialistas para o CRI”, afirmou o governador.

O local também conta com especialistas médicos na área de clínica médica e angiologia, além dos profissionais não médicos, como terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, nutricionista, farmacêutico, assistente social, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia e profissionais de Educação Física na Saúde.

O Governo do Estado deverá destinar R$ 1 milhão a mais de custeio para a ampliação do quadro clínico, com a chegada desses novos servidores, que foram aprovados em concursos públicos promovidos pela Secretaria.

Em 2017, o custeio da unidade foi de R$ 2,3 milhões. No decorrer do ano, foram realizadas 35.598 consultas médicas e não médicas, e 33.200 mil pessoas participaram das atividades especiais promovidas pelo Núcleo de Convivência, que incentiva a integração social através de ações culturais e sociais.