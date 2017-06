Governador Alckmin anuncia licitação para obras na SP-304

Alckmin anuncia licitação para obras na SP-304

Durante visita ao município de Americana neste sábado (24), o governador Geraldo Alckmin anunciou a abertura do processo licitatório para a contratação das obras de recuperação de dois trechos da Rodovia Luiz de Queiroz/Geraldo de Barros (SP-304), que liga as cidades de Americana, Santa Bárbara, Piracicaba e o distrito de Artemis.

“Isso vai estimular também o turismo em toda a região, estâncias turísticas muito bonitas. Nós lançaremos o edital no dia 1 [de julho] da SP-304, a Luiz de Queiroz. Nós vamos pegar lá em Artemis, divisa com São Pedro, e vir recuperando até Piracicaba. Depois de Piracicaba, Nova Odessa e Americana”, explicou o governador.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já iniciou os estudos necessários para a contratação de conserva especial do pavimento para 56,7 km de rodovia, divididos em dois lotes: entre o km 120,85 – em Americana – e o km 160,02 – em Piracicaba -; e entre o km 165,77 – em Piracicaba – e o km 179,26 – no distrito de Artemis. “Então vamos deixar a SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, que é uma rodovia estratégica para a região, em ótimas condições. totalmente recuperada”, completou Alckmin.

Os trabalhos compreenderão a recomposição da superfície asfáltica das faixas de rolamento, corrigindo ondulações e deformidades. Além disso, a sinalização de solo também será refeita. As melhorias incrementarão o escoamento das produções de cana-de-açúcar, tecido, autopeças e álcool produzido em usinas da região. As obras ainda vão gerar 140 novos empregos para moradores da região.

O edital será publicado no início de julho e a expectativa é iniciar os trabalhos ainda em outubro de 2017. O tempo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 18 meses e o investimento do Governo do Estado está orçado em R$ 58,1 milhões.

Visita técnica

Alckmin realizou uma visita técnica nas obras de duplicação da mesma rodovia, mas agora no trecho denominado Geraldo de Barros, que abrange os municípios de Piracicaba e São Pedro.

Retomada em abril deste ano, a duplicação da pista vai do km 179 ao km 189,08 e deverá ser concluída em abril de 2018. O Governo do Estado investiu R$ 22 milhões nas obras.