Fundação Pró-Sangue pede doações antes do Carnaval

No período do carnaval é comum as doações de sangue diminuírem por conta do feriado prolongado e a Pró-Sangue precisa garantir o abastecimento de sangue aos hospitais. É possível aproveitar as semanas que antecedem o Carnaval para doar sangue. Faça sua parte antes e curta o feriado com tranquilidade!

Doe Sangue. Evite um espera prolongada e compareça durante a semana em um dos postos de coleta abaixo:

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 1º andar – Cerqueira César – São Paulo

Posto Dante Pazzanese

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo

Posto Regional de Osasco

R. Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

Posto Barueri

R. Angela Mirella, 354 Térreo – Jd. Barueri – Barueri

Posto Mandaqui

R. Voluntários da Pátria, 4227 – Mandaqui – São Paulo

Posto Pedreira

R. João Francisco de Moura, 251 – Vila Campo Grande – São Paulo

Confira aqui o horário de atendimento ou ligue no Alô Pró-Sangue 0800-55-0300.