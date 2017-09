Fazesp abre inscrições para cursos de educação a distância gratuitos

Aulas serão durante o mês de setembro e o conteúdo ficará disponível no site da Escola Fazendária do Estado de São Paulo

Estão abertas as inscrições para os cursos de educação a distância de Ética e Cidadania Fiscal; ITCMD – Procedimentos e Disseminadores de Educação Fiscal da Escola Fazendária do Estado de São Paulo (Fazesp). As aulas serão durante o mês de setembro e o conteúdo ficará disponível no site da Fazesp.

O curso de Ética e Cidadania Fiscal é destinado ao público em geral. Durante as aulas, o contribuinte compreenderá sobre tributação; responsabilidades do Estado e exercício da cidadania, aperfeiçoando a sua percepção sobre gestão pública e a prática de responsabilidade fiscal.

Com duração de 10 horas, o curso de ITCMD – Procedimentos é indicado para advogados, oficiais de cartórios, estudantes e cidadãos em geral que desejam aprofundar os seus conhecimentos nos aspectos práticos da apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Com isso, o aluno consegue calcular o valor corretor do imposto e os procedimentos para realização do pagamento.

Para os profissionais da área da educação, a Escola Superior de Administração Fazendária (ESAF), em parceria com o Grupo de Educação Fiscal Estadual – GEFE/SP oferece o curso de Disseminadores de Educação Fiscal – DEF. As aulas são divididas em quatro módulos e durante três meses os participantes terão acesso aos principais conceitos do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF).