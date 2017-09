Etecs e Fatecs promovem visitas monitoradas e eventos

Quem quiser saber mais sobre cursos e conhecer as instalações das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais pode visitar as unidades até o final do semestre.

O público-alvo da iniciativa são estudantes de outras escolas interessados em participar dos processos seletivos da instituição para dar continuidade aos estudos, concorrendo a vaga em um dos 139 cursos oferecidos pelas Etecs e 73 cursos superiores de graduação tecnológica das Fatecs, voltados aos setores Industrial, Agropecuário e de Serviços.

As visitas monitoradas permitem aos participantes a troca de experiências e informações com alunos e professores sobre as diferentes formações e o mercado de trabalho. Também é possível conhecer as instalações físicas e a infraestrutura acadêmica, como os laboratórios e espaços de convivência.

As equipes gestoras e o corpo docente das Etecs e Fatecs estão preparados para esclarecer dúvidas e outras questões dos futuros vestibulandos. Algumas unidades oferecem testes vocacionais, atividades práticas e aulas.

Confira a programação aqui.