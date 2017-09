Etec Santa Ifigênia tem workshops gratuitos sobre gastronomia

A Escola Técnica Estadual (Etec) Santa Ifigênia, localizada na região central da capital, vai promover durante o mês de setembro três workshops gratuitos sobre gastronomia. Os encontros são abertos à população.

Para fazer a inscrição, basta levar um quilo de alimento para doação. O público-alvo são estudantes e professores do setor de Cozinha e Nutrição das Etecs, chefs e demais interessados. As chamadas para as inscrições são anunciadas na página do GastroEtec no Facebook.

No dia 6, a palestrante Carla Borriello inicia as atividades do mês com um workshop sobre degustação e harmonização de pratos com azeite. As 20 vagas disponíveis já foram preenchidas.

O segundo workshop de setembro será no dia 20, com o empresário do ramo de pimentas Eduardo Lopes, que abordará os diferentes tipos e graus de ardência da especiaria e apresentará receitas de molho e conserva.

No dia 25 de setembro será a vez da especialista em tecnologia cervejeira Danielle Mingatos. Ela irá ministrar um workshop de degustação e harmonização de pratos com cervejas artesanais.



GastroEtec

Os workshops são um desdobramento do GastroEtec, evento promovido pela Etec Santa Ifigênia, que reúne chefs de cozinha, especialistas, personalidades, profissionais e empresários, com o intuito de aproximar os alunos do mercado de trabalho na área de Gastronomia.

Cerca de 600 pessoas participaram da primeira edição do encontro, realizado no último dia 24 de junho.