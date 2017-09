Estradas: fuja dos horários de pico no feriado de Independência

Antes de cair na estrada em direção ao litoral ou interior no feriado de Independência, nesta quinta-feira (7), veja a previsão de tráfego nas principais rodovias paulistas e escolha os melhores horários. Boa viagem!

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), estima que entre 230 e 380 mil veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral sul durante o feriado de Independência entre os dias 6 e 10 de setembro.

No entanto, o maior movimento é esperado a partir das 14h da quarta-feira (6). Por isso, a partir dessa data a concessionária começa a implantar a Operação Descida, na qual sete faixas funcionam na direção do litoral e três no sentido São Paulo.

Nesta operação, a pista norte da Anchieta, que normalmente opera rumo a São Paulo, é invertida e usada para descida. A previsão de permanência da Operação é até 1h da quinta-feira (7) e reimplantada das 6h às 18h. A subida será feita apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Volta

Já na volta do feriado o tráfego deve se intensificar do sábado (9), a partir das 16h, horário programado para a implantação da Operação Subida (2×8) no Sistema Anchieta-Imigrantes. Neste cenário, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pista norte da rodovia Anchieta.

A descida acontecerá somente pela pista sul da Anchieta. A previsão é de que esta operação permaneça até a meia noite de domingo (10).

Mais informações no site da Ecovias.

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

A CCR AutoBAn espera a circulação de aproximadamente 800 mil veículos entre quarta-feira (6) a domingo (10). Nesta quarta o tráfego será mais intenso entre 15h e 20h, enquanto na quinta (7) a expectativa de movimento intenso é entre 8h e 14h.

Volta

Para a viagem de retorno, o período de maior movimento será entre 12h e 22h do domingo (10).

Operação Caminhão

Na quarta-feira (6) e no domingo (10), das 15h às 22h, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

As informações são da Concessionária Autoban.

SISTEMA CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

A CCR ViaOeste estima que cerca de 600 mil veículos realizem o deslocamento durante o feriado de quarta-feira (6) até domingo (10). O maior fluxo de movimento deve ocorrer na quarta-feira, das 12h às 0h e na quinta-feira, das 8h às 15h.

Volta

Para o retorno à capital, no domingo, o trânsito será intenso das 11h às 21h. O tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, neste dia.

Restrições

Nos dias 7 e 10, o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Mais informações no site da CCR ViaOeste.

TAMOIOS

Segundo a expectativa da Concessionária Tamoios, 147 mil veículos devem trafegar pela rodovia. A Operação começa na quarta-feira (6) a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional no trecho de Serra (do km 68 ao km 81), terminando às 17h de quinta (7). Os horários de maior pico serão na quarta, das 14h às 20h, e na quinta, das 6h às 14h.

Para o retorno do feriado, no domingo, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa. O pico do trânsito deve ocorrer entre 12h e 22h.

Não será permitido o tráfego de veículos de carga nos seguintes horários:

Sentido Litoral (do km 55,3 ao km 83,4): quarta-feira (6), das 16h à meia-noite; quinta (7), das 8h às 12h; e sábado (9), das 08h às 12h.

Sentido Vale do Paraíba (do km 83,4 ao km 67,4): das 13h de quarta-feira (6) às 23h de quinta (7); e domingo (10), das 15h às 23h

Mais informações no site da Tamoios.

AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

A previsão de tráfego para o feriado é que entre 980 mil e 1.052 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos da via. A previsão é que o movimento se intensifique no sentido interior entre 16h e 19h da quarta-feira (6) e das 8h às 13h de quinta (7).

A fim de evitar a formação de filas nos horários de pico, está prevista a implantação da Operação Papa-fila na praça de pedágio de Itaquaquecetuba. Nessa operação, funcionários devidamente uniformizados estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines, nas faixas de rolamento.

Considerando somente o movimento esperado para a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no sentido interior da rodovia Ayrton Senna, a expectativa é de que entre 200 e 252 mil veículos deixem a capital.

Volta

No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 14h às 18h de domingo (10).

As informações são da Ecopistas.

Rodoanel

No Trecho Oeste estima-se que cerca de 1 milhão de veículos utilizem a rodovia entre a próxima quarta-feira e domingo. O maior movimento está concentrado na quarta-feira, entre 15h e 21h, na pista externa (sentido Régis Bittencourt/Litoral), na região das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. Nos outros dias, a expectativa é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

A rodovia é um excelente caminho para os motoristas que saem, ou tem como destino, bairros da Capital como o Butantã, Lapa, Morumbi e Perus, ou a região de Cotia/Granja Vianna. Além disso, ele permite o acesso a algumas das principais regiões do Estado:

– Grande ABC / Litoral Sul / Vale do Paraíba / Rio de Janeiro – por meio dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel

– Jundiaí / Itupeva / Campinas / Santa Bárbara / Limeira / Cordeirópolis – por meio da Rodovia dos Bandeirantes

– Jundiaí / Vinhedo / Campinas / Americana / Limeira / Ribeirão Preto – por meio da Rodovia Anhanguera

– Osasco / Barueri / Araçariguama / São Roque / Itu / Sorocaba / Tatuí / Botucatu – por meio da Rodovia Castello Branco

– Vargem Grande Paulista / São Roque / Mairinque / Alumínio / Sorocaba / Itapetininga – por meio da Raposo Tavares

– Embu das Artes / Itapecerica da Serra / São Lourenço da Serra / Juquitiba / Litoral Sul de São Paulo / Registro / Curitiba – por meio da Rodovia Régis Bittencourt