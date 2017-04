Estradas: evite trânsito, programe sua volta do feriado de Tiradentes

Antes de cair na estrada na volta do feriado de Tiradentes, veja a previsão de tráfego nas principais rodovias paulistas e escolha os melhores horários. Boa viagem!

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Na volta do feriado o tráfego deve se intensificar no domingo (23), a partir das 9h, horário programado para a implantação da Operação Subida (2×8) no Sistema Anchieta-Imigrantes. Neste cenário, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pista norte da rodovia Anchieta. A descida acontecerá somente pela pista sul da Anchieta. A previsão é de que esta operação permaneça até às 23h.

Mais informações no site da Ecovias.

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Para a viagem de retorno, o período de maior movimento será entre 12h e 23h do domingo (23).

Operação Caminhão

No domingo (23), das 14h às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

As informações são da Concessionária Autoban.

SISTEMA CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Para o retorno à capital, no domingo (23), o trânsito será intenso das 12h às 23h. O tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, neste dia.

Restrições

No dia 23, o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Mais informações no site da CCR ViaOeste.

TAMOIOS

Para o retorno do feriado, no domingo, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa. O pico do trânsito deve ocorrer entre 12h e 20h.

Não será permitido o tráfego de veículos de carga nos seguintes horários:

Sentido S. J. Campos (do km 83,4 ao km 67,4): no domingo (23), das 15h às 23h.

Mais informações no site da Tamoios.

AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 15h às 20h de domingo (23).

A fim de evitar a formação de filas nos horários de pico, está prevista a implantação da Operação Papa-fila na praça de pedágio de Itaquaquecetuba. Nessa operação, funcionários devidamente uniformizados estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines, nas faixas de rolamento.

As informações são da Ecopistas.