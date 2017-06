Estado tem 3.417 oportunidades de emprego pelo programa Emprega SP

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece, nesta semana, 3.417 oportunidades em todo o Estado. A agência de empregos pública e gratuita é gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. As funções mais ofertadas são para atendente de lanchonete, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de limpeza, operador de linha de produção e vendedor.

Outro projeto coordenado pela SERT, o Aprendiz Paulista, que promove a vivência e insere os alunos dos cursos técnicos do Centro Paula Souza (por meio das ETECs) no mercado de trabalho, divulga 127 oportunidades nesta semana.

Para ter acesso às iniciativas do Governo do estado na área, basta acessar o portal Emprega São Paulo, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.