Estado tem 2.494 vagas pelo Emprega São Paulo/ Mais Emprego

Desde 2008, programa já recolocou mais de 700 mil trabalhadores no mercado de trabalho; sistema conta 3,5 milhões de currículos

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego está com 2.494 oportunidades em todo o Estado de São Paulo.

Entre as vagas mais ofertadas estão às oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de loja, costureiro(a), corretor de imóveis, estoquista, mecânico, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, soldador, operador de telemarketing e vendedor.

Para ter acesso às vagas basta acessar o site do Programa, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Emprega São Paulo

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.