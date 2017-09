Estação Pinheiros da CPTM tem oficina de arte reciclável até o dia 18

Monitores ensinam usuários da linha a fazerem peixes com materiais descartados indevidamente no Rio Pinheiros

Os usuários que passarem pela estação Pinheiros da CPTM poderão participar da oficina de reciclagem “Peixaria”, idealizada pelo artista visual Eduardo Srur.

A oficina reúne balcões de peixaria com a presença de monitores e educadores que promoverão ações interativas direcionadas ao público. A atividade cultural funcionará diariamente, das 10h às 17h. Os usuários poderão criar objetos que remetam a espécies de peixes com variados materiais.

A intervenção do “Pintado”

No trecho do Rio Pinheiros entre o Shopping Cidade Jardim, a estação Berrini da CPTM e a ponte Estaiada, é possível conhecer outra obra do artista, o peixe gigante “Pintado”. Com mais de 30 metros de comprimento e 7 metros de altura, ele se descoloca sobre uma plataforma de flutuação ecológica, desenvolvida especialmente para sua navegação, até o dia 18.

Para Srur, o conceito da exposição visa provocar a sociedade para um movimento de recuperação do rio Pinheiros e sua bacia hidrográfica. “O “Pintado” é uma obra de esperança, de futuro, uma obra com as cores e formas perdidas do Pinheiros e de tantos outros rios poluídos no planeta. Quero que as pessoas, principalmente as futuras gerações, saibam que alguém teve a coragem de pescar neste rio contaminado. E que isso sirva de inspiração.”