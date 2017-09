Escreve Cartas: Poupatempo Santo Amaro abre vagas para voluntários

Histórias e sentimentos serão registrados gratuitamente por colaboradores, que enviarão as cartas com foto do remetente tirada na hora

Sem nenhum tipo de censura ou restrições, as cartas serão enviadas para qualquer local

Boa caligrafia, dedicação e tempo disponível para trabalho voluntário. Se você se encaixa nesses requisitos, pode participar da seleção do programa Escreve Cartas do Poupatempo Santo Amaro. São 15 vagas disponíveis, em diversos horários, para quem quiser trabalhar auxiliando pessoas com dificuldades em ler e escrever.

Entre as funções dos colaboradores estão redigir cartas, preencher formulários e elaborar currículos. Para isso, os voluntários precisam de disposição, paciência, saber guardar sigilo do que escrevem e manter uma postura neutra durante a redação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro (sexta-feira) pessoalmente, na área de atendimento do programa, no posto de Santo Amaro, ou pelo telefone (11) 2859-3124. Os candidatos que se inscreverem serão convidados para a seleção e capacitação no dia 23 de fevereiro (sábado).

Desde sua implantação, 370 mil atendimentos foram realizados pelo programa, que conta atualmente com um quadro de 200 voluntários.

Sobre o programa

Criado em 2001, o Escreve Cartas foi inspirado na personagem Dora, interpretada pela atriz Fernanda Montenegro no premiado filme Central do Brasil, de Walter Salles. No longa, Dora escreve cartas para analfabetos na Estação Central, no Rio de Janeiro.

A solidariedade, a dedicação e o amor dos voluntários são os traços mais evidentes de quem está disposto a ajudar a escrever uma nova história para aqueles que mais precisam.