Emprego: Hospital em Santos procura candidatos para diversas vagas

Os moradores da cidade de Santos, no litoral paulista, que estão em busca de emprego podem se candidatar as vagas disponíveis para trabalhar em um hospital no bairro do Gonzaga. A Instituição conta com 48 oportunidades para os cargos de recepcionista hospitalar e de auxiliar de limpeza.

Para participar, os interessados devem retirar a carta de encaminhamento em um dos PATs da Baixada Santista. O processo seletivo acontece nesta sexta-feira (10).

Para concorrer as vagas, é necessário que o candidato tenha experiência nas funções e resida em Santos ou em alguma cidade vizinha. A carga horária é de seis horas diárias, em uma escala 6×1.

Para a vaga de auxiliar de limpeza (com experiência no setor hospitalar), o salário é de R$1.228, com exigência de ensino fundamental completo. No caso da vaga de recepcionista, é necessário ter ensino médio completo e o salário é de R$1.687.

Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria do Emprego.