Empreendedores de Itápolis recebem workshop de crédito da Desenvolve SP

A Desenvolve SP realiza nesta terça-feira (3), em Itápolis, o workshop “Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio”. O evento é gratuito e será realizado na sede da Associação Comercial de Itápolis, localizada na Rua Odilon Negrão, 570, no Centro.

Organizado pela Agência de Desenvolvimento Paulista em parceria com a Prefeitura Municipal e Associação Comercial e Empresarial de Itápolis, o workshop vai oferecer a pequenos e médios empreendedores as linhas de crédito da instituição. Serão fornecidas também orientações sobre como acessar o financiamento ideal para investir de forma correta e planejada.

“Nosso objetivo é tornar as empresas paulistas cada vez mais competitivas. Além dos juros baixos, que partem de zero% ao mês para projetos inovadores, trabalhamos com longos prazos de até 10 anos para pagamento e carência máxima de 24 meses. São condições que os pequenos e médios empresários não encontram no mercado tradicional de crédito”, diz Milton Luiz de Melo Santos, presidente da instituição financeira.

O workshop é dividido em duas etapas. Na parte da amanhã serão realizadas palestras da Desenvolve SP, BNDES e Investe SP. Serão apresentados serviços e opções de crédito, como linhas para projetos de expansão, modernização, inovação, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro.

Na sequência, os empresários interessados receberão atendimento individual, que deve ser agendado com antecedência, para tirar dúvidas ou apresentar projetos de investimento. Os agendamentos podem ser feitos neste link. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail aciitapolis@uol.com.br ou no telefone(16) 3262-1534.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é a instituição do Governo do Estado de São Paulo que financia, por meio de linhas de crédito sustentáveis, o crescimento planejado das pequenas e médias empresas e municípios paulistas. A Agência superou a marca de R$ 2,6 bilhões em financiamentos para mais de 1.800 empresas e prefeituras em 278 cidades. Para saber mais sobre a instituição acesse www.desenvolvesp.com.br.