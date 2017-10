Em Santos, governador participa de Fórum sobre a Fundação Casa

Fórum “É preciso falar sobre eles – uma radiografia sobre os internos da Fundação Casa da baixada santista”

O governador Geraldo Alckmin participou nesta quinta-feira (5) do Fórum “É preciso falar sobre eles – uma radiografia sobre os internos da Fundação Casa da baixada santista”, promovido pelo jornal A Tribuna de Santos.

“Não há nada mais importante que a infância e os jovens. O futuro começa hoje e se chama juventude. Nós não mudamos apenas o nome da antiga Febem, nos mudamos o modelo da instituição”, afirmou Alckmin.

Durante o evento, o governador também falou sobre o processo de descentralização para que os jovens fiquem perto da família. “Foram feitas, ao longos desses anos, 148 unidades, dez aqui na região. Outra questão que quero destacar é a educação. Aqueles jovens que pararam de estudar são aqueles que acabam cometendo mais delitos. Nós precisamos agir nas causas, voltados para essa questão da família, educação e as oportunidades para os nossos jovens. A sociedade civil tem um papel bastante importante”, afirmou.

O encontro teve a participação especial de adolescentes reincidentes da CASA, que participarão de uma roda de conversa com a jornalista Christiane Lourenço para falar sobre as dificuldades que enfrentam pós medida socioeducativa.

A reunião foi dividida em três painéis: a educação necessária; atos infracionais x adolescentes; os desafios da reinserção social.

Pesquisa no litoral

O Instituto de Pesquisas A Tribuna fez um levantamento inédito para traçar o perfil do jovem infrator. O trabalho foi realizado entre os dias 25 e 29 de julho em seis centros do litoral paulista: Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.

No total, 374 adolescentes pertencentes aos seis centros de internação do litoral responderam ao questionário, e alguns garotos conversaram com os repórteres. Os resultados revelam o perfil do jovem, os motivos que o levaram ao crime, além de muitas histórias de vida, dados e curiosidades.