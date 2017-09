Educação e Google transmitem aulão do Enem para 1 milhão de alunos

Pelo menos 1 milhão de alunos do Ensino Médio da rede estadual paulista poderão acompanhar ao vivo um aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), nesta quinta-feira (14). A ação é fruto de uma parceria da Secretaria da Educação com o Google for Education.

A transmissão estará disponível no link aulaosp.enem.com.br a partir das 14 horas. O conteúdo prevê exercícios de Química, Matemática e Redação com temas exigidos na prova marcada para os dias 5 e 12 de novembro. A aula terá duração de três horas e meia e não é preciso fazer inscrição prévia.

O conteúdo será transmitido do auditório da EFAP (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores) com a presença de estudantes de três escolas estaduais da capital – Milton da Silva Rodrigues, Ilha da Juventude e Mariano de Oliveira. Professores do projeto QG do Enem são os convidados para conduzir o encontro.

Além do aulão, os alunos também podem testar o desempenho em todas as disciplinas exigidas pela prova com ajuda de um simulado on-line. São 80 questões reunidas no endereço simuladosp.enem.com.br. Ao fim dos exercícios, o sistema oferece um feedback com número de erros e acertos, gabarito comentado e vídeo com a resolução dos itens.