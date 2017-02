Direitos do Consumidor: Conheça a cartilha de Lazer, Esporte e Cultura do Procon-SP

Consumidor deve estar ciente do seus direitos quanto a: multa por perda de comanda, taxa de serviço, informações sobre preços, entre outros

Passear nos finais de semana, feriados ou férias é sempre bom. Para evitar aborrecimentos que venham a atrapalhar o lazer do consumidor, a Fundação Procon-SP, atualizou a cartilha Lazer, Esporte e Cultura. Clique aqui para ler todo o material.

São diversas opções de entretenimento como casas de espetáculos, áreas de lazer e cultura, cinemas, restaurantes, shoppings, parques, teatros e estádios. Por conta disso, os problemas também podem ser diversos se o consumidor não estiver ciente do seus direitos quanto a: multa por perda de comanda, taxa de serviço, informações sobre preços, meia-entrada, serviços de manobrista, entre outros.

A atualização realizada neste material é referente aos direitos do consumidor quanto a cobrança do couvert artístico que, por exemplo, só é permitida quando houver música ao vivo ou outra manifestação artística no local e desde que haja informação prévia.

Se o consumidor ainda tiver dúvida, basta acessar o site do Procon-SP, ligar no Atendimento Telefônico, no número 151, disponível para o município de São Paulo ou procurar um dos postos da Instituição.