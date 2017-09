Detran.SP promove evento de segurança no trânsito no Parque Villa Lobos

Em parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, mais de mil ações de conscientização estão sendo realizadas



















Entre os dias 18 e 25 de setembro é celebrada a Semana Nacional de Trânsito, e o Governo de São Paulo está promovendo uma série de ações para conscientização da população. Por meio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (MPST), mais de mil iniciativas para alertar a população sobre os perigos de comportamentos de riscos estão sendo realizadas.

Neste domingo (17), o Detran.SP iniciou uma das ações no Parque Villa Lobos, na capital paulista. Em parceria com o MPST, o evento é direcionado para adultos e crianças e acontece até o próximo dia 24, das 9h às 17h.

A programação conta com minipista para crianças, exposição de veículos antigos, exibições do canil e da cavalaria da PM e viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros.

O Programa Clube do Bem-Te-Vi promoverá oficinas com crianças da rede estadual paulista de ensino, durante a semana. Espera-se que cerca de 800 crianças de 6 a 10 anos participem das atividades, incluindo uma turma formada por deficientes auditivos.

Os esforços do Governo de São Paulo visam reduzir as fatalidades causadas por acidentes: a cada 90 minutos uma pessoa perde a vida no trânsito no Estado. Segundo dados do Infosiga SP, houve 5.727 mortes no Estado em 2016; no primeiro semestre de 2017, foram 2.753 —15 por dia. Instituído em 2016, o Movimento Paulista pretende reduzir pela metade os índices