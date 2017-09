Desenvolve SP financia obras de infraestrutura em Capivari

Com os recursos, a prefeitura investiu na construção de estação de tratamento de esgoto, obras no distrito industrial e recapeamento

A Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) já desembolsou R$ 20 milhões para obras de infraestrutura na cidade de Capivari que impactarão na qualidade de vida dos moradores. Os recursos, contratados por meio de financiamentos pela prefeitura municipal, são destinados à reforma do Estádio Municipal Carlos Colnaghi, construção de estação de tratamento de esgoto, obras no distrito industrial e recapeamento de ruas e avenidas.

De acordo com o presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos, uma alternativa eficaz para garantir o bem-estar da população é o financiamento de longo prazo oferecido pela instituição. “Com parcelas que cabem no orçamento, os gestores municipais não comprometem as despesas correntes e outros investimentos do município”, explica.

Mais investimentos



O último investimento concluído em Capivari foram as melhorias no Distrito Industrial – DIC 1, as obras de infraestrutura contemplaram serviços de terraplanagem, pavimentação, guias, sarjetas, calçadas e drenagem, o investimento foi de R$ 7,3 milhões.

O bairro Alto Castelani ganhou uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, no valor de R$ 3 milhões. A estação faz o tratamento do esgoto dos bairros Castelani, Jardim Branyl, Jardim do Bosque, São Pedro, Ribeirão e Residencial Santa Rita, totalizando 25% de esgoto tratado, sem gerar odor, trazendo mais qualidade de vida para população local.

O Estádio Municipal Carlos Colnaghi foi reformado em 2015 e recebeu obras de adequação para receber partidas do Campeonato Paulista, a capacidade de público foi ampliada para 15 mil lugares, além das arquibancadas, cabines de transmissão e vestiários também foram modernizados. Ao todo foram investidos R$ 5 milhões nas reformas.

Vale lembrar que em 2010 a prefeitura investiu, por meio da Desenvolve SP, R$ 800 mil no recapeamento de ruas e avenida da cidade, além de R$ 3,8 milhões, entre 2012 e 2013, para obras do Distrito Industrial II.

Desenvolvimento

Desde 2009, a Desenvolve SP já financiou mais de R$ 477 milhões para 73 prefeituras paulistas. Os investimentos estão ligados às seguintes áreas: sustentabilidade ambiental; infraestrutura de arenas multiuso; adequação e construção de distritos industriais; construção de centros agropecuários de distribuição e abastecimento; obras de pavimentação urbana e de estradas vicinais e a projetos de modernização da administração municipal.

Além de municípios, a instituição financia principalmente o crescimento planejado das pequenas e médias empresas de São Paulo. A Agência de Desenvolvimento Paulista superou a marca de R$ 2 bilhões em financiamentos para mais de 1.800 empresas em 276 cidades.