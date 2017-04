DestinoDaSemana: Embu das Artes tem atrações para todos os gostos

Casa do Artesão reúne milhares de trabalhos produzidos pelos artesãos da região

Visitante fica encantando com a variedade de opções para todos os gostos e bolsos

Centro Cultural conta com programação gratuita

Museu de Arte Sacra dos Jesuítas conta com acervo de obras dos séculos XVII e XIX

Arautos do Evangelho ocupa uma área de 40 mil m² e chama atenção pela riqueza de detalhes

Feira tradicional de artesanatos reúne milhares de pessoas

Destaque para o conjunto jesuítico da Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Conhecido pela famosa feira de arte e artesanato, realizada desde a década de 1960, o município de Embu das Artes recebe milhares de visitantes todos os fins de semana em busca de arte, cultura, lazer e boa gastronomia.

Localizada a apenas meia hora da capital paulista, na região de Itapecerica da Serra, a cidade também encanta por suas ruas de paralelepípedos e construções arquitetônicas típicas dos tempos do Brasil Colônia.

Possui um Centro Histórico que, em meio a ateliês e tantas lojas, divide o espaço com construções antigas como a igreja Nossa Senhora do Rosário, que se transformou no Museu de Arte Sacra.

Na estância turística, há diversão para todos os gostos. A Casa do Artesão reúne milhares de trabalhos produzidos pelos profissionais da região. Chegando ao local, o visitante fica encantando com a variedade de opções para todos os gostos e bolsos.

Já no memorial e acervo do artista Tadakiyo Sakai, a atração conta com diversas peças produzidas por ele. O espaço inclui também a Capela de Santa Cruz, o Cruzeiro da Paz e um pátio que sedia variada programação de eventos.

Como chegar

A 30 minutos do centro de São Paulo, a melhor via de acesso ao município é a Rodovia Régis Bittencourt (BR 116), pelos quilômetros 279 e 282, que você pode pegar a partir da Marginal Pinheiros, em São Paulo, pela Rodovia Raposo Tavares/ Rodoanel ou também pela Avenida Prof. Francisco Morato.

De metrô ou ônibus, é recomendável descer na estação Campo Limpo, da linha 5-Lilás (Capão redondo – Santo Amaro) do metrô. De lá, sai o ônibus intermunicipal com o letreiro Embu Centro, que vai até o centro de Embu das Artes. Assim como também no metrô Capão Redondo.