Cultura: Confira cinco exposições para visitar em todo Estado

Quer aproveitar o final de semana para visitar algumas exposições? São Paulo conta com diversas obras e m todo o Estado. Confira cinco mostras para aproveitar. Confira:

– Pinacoteca

Arte no Brasil: Uma história na Pinacoteca de São Paulo. Vanguarda brasileira dos anos 1960



A mostra é um recorte de 80 obras realizadas entre as décadas de 60 e 70 no Brasil pelos artistas mais representativos da nova figuração, do teor político e da explosão colorida do pop. A exposição está em cartaz até o dia 26 de agosto de 2019 no primeiro andar da Pinacoteca (Praça da Luz, 2).

A visitação é aberta de quarta a segunda-feira, das 10h às 17h30 – com permanência até às 18h. O ingresso custa R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Crianças com menos de 10 e adultos com mais de 60 anos não pagam. Aos sábados a entrada é gratuita para todos os visitantes. Mais informações aqui.

– Museu da Imagem e do Som (MIS)

“Steve Jobs, o visionário”



O homem que impactou o mundo com sua personalidade e capacidade de inovação é o tema da exposição Steve Jobs, O visionário, onde o público tem acesso ao rico universo de Steve Jobs. São 209 itens entre fotos, filmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma como pensava e criava uma das maiores personalidades do século XX.

A mostra acontece no Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158, Jd. Europa – São Paulo) até o dia 20 de agosto. De terça a sexta-feira, das 11h às 20h. Nos sábados das 10h às 21h e das 10h às 19h nos domingos e feriados. O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). As terças-feiras a entrada é gratuita. Mais informações aqui.

– Museu da Casa Brasileira

“Design na Aviação Brasileira”

A exposição mostra o universo de criação do design nacional para artefatos concebidos para voar e o caso de sucesso da Embraer S.A., que apostou, desde sua fundação em 1969, no potencial inovador da engenharia e da criatividade nacional.

A mostra será exibida até o dia 20 de agosto no Museu da Casa Brasileira (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – São Paulo). Mais informações aqui.

Museu do Café

“À Venda: propagandas de café em jornais e periódicos”

A exposição tem o objetivo de apresentar ao público materiais publicitários de empresas de café veiculados no início do século XX, promovendo uma viagem no tempo. Com isso, os visitantes conhecem diversas estratégias das marcas de café para atrair o consumidor, que foram desde pequenas notas a anúncios mais elaborados, publicadas entre as décadas de 1900 e 1950.

A mostra acontece no Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos), de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$10. Aos sábados, a visitação é gratuita. Mais informações aqui.

Museu Felícia Leirner

O Acervo



O Museu abriga, em 35 mil m² de extensão, 85 obras da artista Felícia Leirner. São 43 esculturas de bronze, 40 de cimento branco e 2 de granito, que expressam claramente a paixão da escultora pelas formas da natureza. O conjunto de uma obra dividida em cinco fases: Figurativa (1950 a 1958), A caminho da abstração (1958 a 1961), Abstrata (1963 a 1965), Orgânica (1966 a 1970) e Recortes na paisagem (1980 a 1982).



Localizado em Campos do Jordão (Av. Dr. Luís Arrobas Martins,1880 – Alto da Boa Vista), a exposição acontece de terça a domingo, das 9h às 18h. O ingresso custa R$10. Mais informações aqui.