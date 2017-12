Crianças podem conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros

PM Borcatto é um dos responsáveis pelo atendimento durante a visitação

Centro de Memória costuma receber o público infantil

Visitantes precisam fazer agendamento prévio

É possível visitar o espaço em grupos de 10 até 30 pessoas

Carro dos bombeiros com tração animal

Há tempos, o trabalho feito pelos bombeiros aguça a curiosidade das crianças. O caminhão, o uniforme e a atuação desses profissionais os transformam em verdadeiros super-heróis no imaginário infantil e não é incomum que os pequenos digam que querem ser bombeiros quando crescerem.

Com a proposta de mostrar como é feito esse trabalho e preservar a história da corporação, o Corpo de Bombeiros de São Paulo mantém o Centro de Memória do Corpo de Bombeiros, localizado num casarão antigo na Vila Mariana, que não deixa de ser um universo mágico quando recebe os curiosos olhares dos jovens visitantes e, por que não, dos adultos?

“Quando eles chegam aqui, não têm noção de como é nosso trabalho”, conta o cabo Paulo Borcatto Junior, um dos guias responsáveis pela visita ao Centro de Memória. “O olhar é de admiração”, completa.

Por lá, passam em média 200 pessoas por mês para desbravar um pouco da história da corporação. Dividido em salas temáticas, o Centro apresenta os mais importantes trabalhos realizados pelos profissionais, como os incêndios dos edifícios Andraus, Joelma e Grande Avenida, por exemplo.

Os visitantes ainda podem ver diversos uniformes de outros estados, e capacetes de outros corpos de bombeiros, como o de Nova York. Fora isso, o Centro também reforça a necessidade da prevenção com palestras e vídeos. “É um trabalho extremamente gratificante”, conta Borcatto.

Para vivenciar a trajetória dos bombeiros é simples. O primeiro passo para quem for em grupo é o envio de um e-mail para ccbcentrodememoria@policiamilitar.sp.gov.br. Em seguida, o solicitante receberá o passo a passo para dar continuidade à reserva.

É preciso ter um grupo de mínimo 10 e no máximo 30 pessoas e, em anexo, irá uma Relação de Visitantes. Este documento deve ser preenchido e entregue pelo responsável no dia da visita.

Quem tem interesse em matar a curiosidade, pode fazer o agendamento direto pelo telefone (11) 3396-2580 de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Lembrando que é necessário ligar antes, pois se trata de um quartel e poderá ter alterações de dias e horários de atendimento.

Centro de Memória

O local foi inaugurado em 10 de março de 2005, com o intuito de preservar a história do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, fundado em 10 de março de 1880.

Bom passeio!