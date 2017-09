DestinoDaSemana: a tranquila e simpática Pindamonhangaba

Integrante do Circuito Mantiqueira, "Pinda" oferece diversas atrações para quem quer ficar próximo da natureza, como o Pico do Itapeva













Pinda oferece atrações para quem gosta de tranquilidade ou esportes de aventura

Fazenda Nova Gokula é o maior templo Hare Krishna da América Latina

Prédio do Grupo Escolar Dr. Alfredo Pujol foi construído em 1902

Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona Leopoldina

Para quem gosta de pesca, o espaço oferece lago com escorredor natural

Pico do Itapeva é uma área de preservação ambiental, na Serra da Mantiqueira

Praça Monsenhor Marcondes é considerada o marco zero da cidade

A cidade de Pindamonhangaba, carinhosamente chamada de Pinda, está localizada a 160 quilômetros da capital e atrai turistas que vão em busca de tranquilidade, mas também os que gostam de aventura. Ao chegar, logo o visitante se depara com o céu colorido de para-gliders, para-quedas e balões. Além disso, ainda pode desfrutar da exuberante natureza.

Outro destaque são as belas edificações de arquitetura com seus palacetes, centros culturais, igrejas e santuários, que contam um pouco do percurso histórico do município desde sua fundação, no século 18. O local também abriga a maior comunidade do movimento Hare Krishna da América Latina, aberta à visitação.

O centro histórico possui diversos pontos turísticos, como o Palacete Vicente da Palmeira e suas mais de 60 janelas – as superiores são circundadas por uma ampla sacada. Com estilo neoclássico, é um obra remanescente da nobreza rural cafeeira paulista e apontada como a construção em taipa de pilão mais alta do mundo.

Em 1969, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). Hoje o local abriga Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro 1º e Dona Leopoldina. Outra construção tombada pelo Condephaat é o Palacete 10 de Julho, antiga residência do Barão de Itapeva e onde atualmente funciona a prefeitura municipal.

Natureza

As belezas naturais da cidade encantam qualquer turista. Integrante do Circuito Mantiqueira, Pinda oferece diversas atrações para quem quer ficar mais próximo da natureza. O Parque Princesa Isabel, por exemplo, possui 643 árvores de 52 espécies.

Crianças e adultos também se encantam com as esculturas em cerâmicas dos famosos personagens do Sítio do Pica-Pau-Amarelo. O parque fica às margens do rio Paraíba do Sul, conhecido pela aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida no século XVIII. Outro parque que recebe muitos turistas é o Reino das Águas Claras. Nos fins de semana e feriados, diversos turistas buscam suas águas para se refrescar.

Visite também o Pico do Itapeva, que fica a 1.950 metros de altitude na divisa entre as cidades de Pinda e Campos do Jordão. Do alto, nos dias claros, você poderá avistar quase toda a região do Vale do Paraíba, desde o Pico das Agulhas Negras até a Serra do Guararema.

Ali foram instaladas as torres das mais importantes emissoras de tevê do país. Outra dica é a Reserva Ecológica de Trabijú, parque florestal com seis mil metros quadrados e considerado área de proteção ambiental.

Rota da Luz

Pinda faz parte do Rota da Luz, que integra o programa Caminha São Paulo, da Secretaria de Turismo como proposta de uma jornada de fé, reflexão, contemplação e meditação. O trajeto foi concebido para garantir o bem-estar e a segurança dos caminhantes, que antes realizavam suas caminhadas até Aparecida pelo acostamento da via Dutra.

Desta forma, um caminho alternativo foi criado. São 201 quilômetros de estradas secundárias, passando por nove municípios paulistas. O caminho é autoguiado e ao final do seu percurso um certificado pode ser emitido.