Conheça o Museu de Anatomia Veterinária da USP

MAV foi aberto à visitação pública em 1984 e atualmente conta com pouco mais de mil exemplares

Atualmente, o museu conta com a exposição: Dimensões do Corpo: da anatomia à microscopia

Objetivo do museu é desenvolver atividades de pesquisa e ensino

Grande maioria das peças é de mamíferos

Visitantes podem conhecer mais sobre anatomia de algumas espécies

O Museu de Anatomia Veterinária Prof Dr Plínio Pinto e Silva (MAV) é órgão de integração da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. O objetivo do museu é desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão de serviços à comunidade, nas áreas de morfologia e anatomia animal.

O MAV foi aberto à visitação pública em 1984 e atualmente conta com pouco mais de mil exemplares formado ao longo dos anos, resultado de trabalhos de pesquisa, ensino, doações e permutas, ele é composto por esqueletos, animais taxidermizados, órgãos e estruturas anatômicas de diversos animais vertebrados.

A grande maioria das peças é de mamíferos, havendo, entre estes, representantes aquáticos, voadores, masurpiais, carnívoros, roedores, eqüídeos, bovídeos, suídeos e primatas, incluindo a espécie humana. Além disso, há modelos didáticos para ensino de anatomia.

Os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a anatomia de algumas espécies em uma verdadeira aula de veterinária durante um passeio pelo local. Atualmente, o museu conta com a exposição: Dimensões do Corpo: da anatomia à microscopia, e tem o objetivo de mostrar com detalhes os animais, não só a parte externa, mas a interna, como o funcionamento do coração, rins, fígados e etc.